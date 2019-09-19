В Казани создадут реестр недобросовестных кондукторов

(Казань, 19 сентября, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). Реестр недобросовестных кондукторов в Казани создаст Ассоциация автотранспортных предприятий РТ. В реестр рискуют попасть только кондукторы автобусов. Об этом рассказал президент ассоциации автотранспортных предприятий РТ Сергей Темляков во время рейда по проверке автобусных кондукторов.

«Есть кондуктора, которые хотят заработать на свой карман. Сейчас ведется большая работа, на каждом предприятии есть своя контрольно-ревизионная служба. Руководство предприятий считает, что должен быть создан реестр тех сотрудников, которые были уволены за несоблюдение трудовых норм», — сообщил Сергей Темляков.

Такой реестр будет создан на базе ассоциаций автотранспортных предприятий РТ. Те сотрудники, которые были уволены в связи с нарушениями, не смогут трудоустроиться на предприятие, которое входит в ассоциацию.

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