Министр нацполитики Удмуртии: Конкурс «Татар кызы» показывает этническое разнообразие России

(Казань, 18 сентября, «Татар-информ», Алсу Исмагилова). Министр национальной политики Республики Удмуртия Лариса Буранова считает проведение финала конкурса «Татар кызы – 2019» в Ижевске важным событием не только для проживающих в республике татар, но для представителей других национальностей. «Через это мероприятие мы показываем этническое и конфессиональное разнообразие России», – сказала министр в разговоре с корреспондентом ИА «Татар-информ».

Отличная идея, что финал конкурса проходит в разных регионах России и победительница увозит право проведения конкурса в свой регион, отметила Лариса Буранова. Она считает, что для татар Удмуртии это станет «культурной подпиткой». «Молодые люди зададут себе вопрос о том, что я могу сделать для развития своего родного языка, своей родной культуры, это очень важно», – сказала она.

Министр национальной политики Удмуртии пояснила, что мероприятие будет интересно людям всех национальностей. «Мы с дирекцией приглашаем на это мероприятие представителей других наших общественных организацией и других этносов, проживающих на территории Удмуртской Республики. Через информационное пространство мы посылаем в наше сообщество некое сообщение о том, что мы очень разные, наше единое российское сообщество разное по своему этническому, конфессиональному составу. Мы говорим на разных языках, но мы вместе, исторически это так», – отметила она.

Лариса Буранова также напомнила, что в Удмуртии есть татарские села, и жители соседних деревень знают языки друг друга. Такие мероприятия, как «Татар кызы», нужны для осознания важности единства и дружбы народов, сказала министр.

То, что финал «Татар кызы – 2019» пройдет в Ижевске, обусловлено правилами конкурса: победительница увозит с собой право проведения следующего финала в своем регионе. Победительницей «Татар кызы – 2018» стала Диляра Гильмутдинова из Удмуртии. Финальное шоу с участием победительниц региональных туров конкурса состоится 27 сентября в зале Государственного театра оперы и балета имени Петра Чайковского, начало в 18.00.



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