Лилия Галимова: Татарстанцам во дворах не хватает детских площадок, асфальта и освещения

(Казань, 19 сентября, «Татар-информ», Вероника Ваганова). Промежуточные результаты анкетирования в рамках программы «Наш двор» показали, что жители Татарстана считают наиболее приоритетным асфальтирование дорог и тротуаров во дворах, на втором месте по значимости – строительство детских площадок. Об этом сообщила официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова на брифинге в Доме Правительства РТ.

«В анкетах был прописан ряд работ, которые нужно было оценить по шкале от 1 до 10 в зависимости от приоритета. На сегодняшний день, промежуточные результаты показали, что асфальтирование проездов и тротуаров получают 6,57 балла», – рассказала Галимова.

Она отметила, на втором по важности месте находится установка детских игровых площадок, на третьем – освещение придомовых территорий.

«Важно отметить, что это средний показатель по Татарстану. Промежуточный анализ показывает, что оценки жителей каждого из 18 районов отличаются. В разных районах жители обозначили совершенно разные виды благоустройства приоритетными», – уточнила Лилия Галимова.

Ранее Президент Татарстана Рустам Минниханов объявил о начале реализации в республике новой программы «Наш двор», в рамках которой планируется привести в порядок дворы всех многоквартирных домов. На эти цели предусмотрено порядка 50 млрд рублей.

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