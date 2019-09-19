Руководить Ютазинским районом до выборов главы будет представитель Минсельхоза РТ Аяз Шафигуллин

(Казань, 19 сентября, «Татар-информ»). Начальник управления сельского хозяйства и продовольствия в Ютазинском районе РТ Аяз Шафигуллин назначен исполняющим обязанности руководителя исполкома этого района. Об этом стало известно сегодня на внеочередном заседании районного совета.

«После долгих размышлений Президент Татарстана принимает решение, что в Ютазинском районе кадры растут, есть свои кадры, рекомендовать вам кого-то со стороны, наверное, было бы неразумно. Он вышел с предложением, которое я по его поручению озвучиваю. Это кандидатура Шафигуллина Аяза Адиповича», – сказал Председатель Госсовета РТ пятого созыва Фарид Мухаметшин.

Аяз Шафигуллин родился 18 января 1972 года в селе Яссы-Тугай Бавлинского района ТАССР. Окончил в 1994 году Московский государственный аграрно-инженерный университет.

В разные годы работал в Ютазинском районе главным инженером ТОО «Уныш», председателем КХ «Уныш», начальником Ютазинского УЭООС, директором «Ютазинской сельхозтехники», директором ООО «Уныш». В декабре 2017 года был назначен начальником управления сельского хозяйства и продовольствия в Ютазинском районе РТ.

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