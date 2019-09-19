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Татар-информ

19 сентября 2019, 12:48

ОбществоСельское хозяйство

Садоводы Татарстана представят свою продукцию на выставке-ярмарке в Казани

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ОбществоСельское хозяйство

Садоводы Татарстана представят свою продукцию на выставке-ярмарке в Казани

Фото: архив

Участниками выставки станут садоводческие некоммерческие товарищества Казани, Набережных Челнов и девяти районов.

(Казань, 19 сентября, «Татар-информ»). Садоводы городов и районов Татарстана представят свою продукцию на выставке-ярмарке в столице республики. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Минсельхозпроде РТ.

Как отметили в ведомстве, выставка-ярмарка «День садовода – Бакча 2019» пройдёт 21 сентября на площадке Агропромышленного парка «Казань». Ее участниками станут садоводческие некоммерческие товарищества Казани, Набережных Челнов, а также Альметьевского, Верхнеуслонского, Высокогорского, Зеленодольского, Лаишевского, Нижнекамского, Пестречинского, Тукаевского и Чистопольского муниципальных районов.

«На стендах выставки будут представлены фрукты и овощи, консервированная и прочая продукция, саженцы плодово-ягодных деревьев», – рассказала начальник отдела земельных и имущественных отношений Минсельхозпрода РТ Ольга Садовникова.

Также собеседница агентства отметила, что посетители выставки-ярмарки смогут купить завезенную садоводами продукцию, саженцы для своих дачных участков.

«Программа "Дня садовода" включает, в частности, презентацию продукции, мастер-классы, конкурсы, концертные номера и театральное представление, продажу саженцев», – заметила Ольга Садовникова.

Как сообщили в Минсельхозпроде РТ, сегодня в республике имеется более 900 садоводческих некоммерческих товариществ, и более миллиона граждан используют 376 тыс. садовых участков общей площадью свыше 20 тыс. га.

При этом в Татарстане уделяется большое внимание поддержке садоводов. В частности, реализуется программа софинансирования затрат садоводческих некоммерческих товариществ на ремонт объектов внутренней инженерной инфраструктуры.

«В рамках программы софинансирования на каждую потраченную садоводческими товариществами на ремонт указанных объектов тысячу рублей из бюджета выделяется две тысячи рублей», – пояснила Ольга Садовникова, добавив, что в текущем году на эти цели было направлено бюджетных средств 83,6 млн рублей, в прошлом – 32,3 млн рублей.

Также она сообщила, что за 2017-2018 годы на поддержку садоводческих некоммерческих товариществ из республиканского бюджета было выделено 1,1 млрд рублей. На эти средства отремонтированы различные объекты внешней инженерной инфраструктуры, в том числе 52 скважины на воду, 271 площадка для сбора и вывоза твёрдых бытовых отходов, 15,2 км водопровода, 64,3 км подъездных дорог, 107 км линий электропередачи.

Напомним, постановлением Госсовета РТ от 11 июля 2019 года в республике впервые официально установлен праздник – День садовода, который будет отмечаться в первую субботу сентября.  

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