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Татар-информ

19 сентября 2019, 11:40

Общество

В центре Казани появится новая парковка

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Общество

В центре Казани появится новая парковка

Фото: Владимир Васильев/архив

Места для стоянки автомобилей появятся на улице Университетской.

(Казань, 19 сентября, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). В центре Казани появится парковка. Места для стоянки автомобилей обустроят на улице Университетской. Об этом говорится в распоряжении исполкома Казани.

В документе указано, что изменения организации дорожного движения на улично-дорожной сети Казани будут проводиться в целях улучшения дорожно-транспортной обстановки и сокращения количества нарушений правил парковки личного транспорта.

Новые парковочные места решили открыть на участке улицы Университетской от пересечения с улицей Островского до пересечения с улицей Право-Булачная.

Кроме 12 обычных парковочных мест на новой площадке обустроят ещё и шесть мест для парковки маломобильных граждан.
 

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