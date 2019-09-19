Татарстанцы выиграли юношеский турнир по дзюдо памяти Анатолия Рахлина

(Казань, 19 сентября, «Татар-информ»). Юношеская команда дзюдоистов из РТ заняла первое место в турнире памяти Анатолия Рахлина, информирует пресс-служба мэрии столицы РТ.

За победу в турнире соревновались юноши до 18 лет (2003–2005 г. р.), приехавшие из Республики Татарстан, Нижнего Новгорода, Ульяновска, Владимира и Дзержинска.

Коллектив из Татарстана завоевал «золото» турнира в командном зачете. Второе и третье места достались представителям Дзержинска и Владимира.

Соревнования проводились 14 сентября в деревне Большой Суходол Нижегородской области и были посвящены памяти заслуженного тренера РФ Анатолия Семеновича Рахлина.

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