Арест автомобиля заставил жителя Мензелинского района РТ погасить долг по алиментам

(Казань, 19 сентября, «Татар-информ»). Арест автомобиля заставил жителя Мензелинского района РТ погасить долг в 60 тыс. рублей по алиментам перед маленькой дочкой. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил ведущий специалист-эксперт по взаимодействию со СМИ УФССП России по Республике Татарстан Антон Курчаков.

«В Мензелинском районном отделе судебных приставов находилось исполнительное производство о взыскании с местного жителя в пользу несовершеннолетней дочери задолженности по алиментам. Сумма долга в 60 Тыс. рублей накопилась в период с ноября 2018 года по июнь 2019-го», – рассказал Курчаков.

Судебные приставы выяснили, что у должника в собственности тесть автомобиль «КИА». Иномарку арестовали. Это побудило 47-летнего нерадивого отца погасить долг в полном объеме. Арест с машины был снят.



Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.