(Казань, 19 сентября, «Татар-информ»). В России школьное питание не соответствует нормам в 500 общеобразовательных учреждениях Северо-Западного, Центрального и Сибирского федеральных округов. Об этом сообщают «Известия».

Питание в школьных столовых не соответствует установленным нормам в 500 образовательных учреждений России. Проверку в школах проводили специалисты Московского государственного университета технологий и управления им. К. Г. Разумовского в течение трех лет в разных федеральных округах — в Северо-Западном, Центральном и Сибирском. Каждое четвертое блюдо в школьном меню оказалось меньше по массе, чем положено.

Нарушения были найдены в балансе питательных веществ и условиях приготовления еды. Масса выхода четверти блюд, особенно белковых продуктов, из меню была меньше установленной нормы на примерно 24%. Объем напитков оказался ниже нормы на 10%.

«В большинстве организаций меню были разработаны без указания возрастной категории учащихся и без учета сезонности», — сказал заведующий кафедрой «Технологии продукции и организации общественного питания и товароведения» МГУТУ им. К. Г. Разумовского Дмитрий Куликов.

Разрабатывать рацион должны комбинаты, выпускающие продукты питания или сами школы, если они оснащены соответствующим пищевым блоком, отметил Куликов.

Главным недостатком в организации школьного питания, по мнению специалистов, оказалась частая смена поставщиков, обусловленная поиском более дешевой продукции. Например, контракты с поставщиками оформляли максимум на год.

В Татарстане сейчас работает горячая линия Роспотребнадзора РТ, где ведомство принимает жалобы от родителей на школьное питание.

«У нас сейчас идет профилактическая работа и обучающие семинары для сотрудников столовых образовательных учреждений. С 16 сентября открыта горячая линия, где мы принимаем жалобы от родителей», — заявили в Роспотребнадзоре РТ.

К слову, на сегодняшний день проводится мониторинг во всех субъектах РФ, данные которого помогут усовершенствовать систему общепита в учебных заведениях, отмечает пресс-служба Министерства просвещения.



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