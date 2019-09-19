WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

19 сентября 2019, 11:14

Общество

Роскачество: В одном из образцов клубничного йогурта обнаружилась кишечная палочка

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Общество

Роскачество: В одном из образцов клубничного йогурта обнаружилась кишечная палочка

Специалисты провели исследование 26 популярных марок непитьевого йогурта с добавками.

(Казань, 19 сентября, «Татар-информ»). Эксперты Роскачества провели исследование, в ходе которого выяснили, действительно ли клубничные йогурты полезны и производятся из свежего молока. Результаты исследования опубликованы на сайте организации. 

26 популярных марок йогурта отечественного производителя и двух компаний из Беларуси и Швейцарии проверялись по 62 различным критериям. Цена йогуртов на время проведения тестов составляла от 11,5 до 76,3 рубля. Эксперты отмечают, что большая часть продуктов на рынке соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции».

Исследование показало, что практически все йогурты остаются полезными на протяжении всего срока годности, кроме двух марок. 

«Йогуртных продуктов, в которых количество полезных молочнокислых бактерий было ниже нормы (или идентификационных требований) уже в середине срока годности, мы нашли всего два», — отмечается в материалах. 

В подавляющем количестве товаров исследователи не обнаружили ни нарушений по микробиологии, ни консервантов. 

«Количество полезных молочнокислых микроорганизмов в йогурте снижается по мере хранения. Поэтому при покупке обращайте внимание на дату изготовления и срок хранения», — советуют исследователи.

Несмотря на полезные свойства, клубничный йогурт все-таки нельзя назвать диетическим продуктом, подчеркивается в материалах. Причиной тому — сахар и углеводы, которых в йогурте с фруктовым наполнителем больше, чем в натуральном, в два-три раза.

«Сам по себе кисломолочный продукт, с которым соединяется варенье, полезен. Однако стоит помнить: в 150-граммовой баночке йогурта может содержаться до 25 г (то есть до пяти кусочков) сахара», — отмечает специалист Роскачества, поясняя, что лучше покупать йогурты, у которых «короткий состав».

Результаты исследования также свидетельствуют о том, что все производители использовали для изготовления своих йогуртов свежее молоко.

При этом в одной марке йогурта обнаружили кишечную палочку. Источником бактерий могут быть нестерильные условия на производстве, сделали вывод эксперты. 

Кроме того, в составе продукта другой торговой марки исследователи нашли хлоргексидин (дезинфицирующее средство). Наличие вещества может говорить о том, что молокопроводы на производстве после дезинфекции плохо промывались.

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