В Советском районе Казани появится здание следкома, двухуровневый паркинг и детские сады

(Казань, 19 сентября, «Татар-информ»). В Советском районе Казани внутри квартала, ограниченного улицами Ак.Губкина, 2-й Азинской, Аграрной и Космонавтов появится здание экспертно-криминалистического подразделения СУ СКР по РТ. Соответствующее постановление, а также проект планировки и межевания территории опубликованы в еженедельном сборнике документов и правовых актов столицы Татарстана.

«Утвердить прилагаемые проект планировки и проект межевания территории… в целях установления границ зоны размещения здания экспертно-криминалистического подразделения следственного управления Следственного комитета Российской Федерации», — сказано в постановлении, подписанном Премьер-министром РТ Алексеем Песошиным.

Согласно данным, указанным в документе, площадь территории проекта планировки составляет более 299 тыс. кв. м.

Помимо здания следкома здесь также появится многоэтажная жилая застройка. В плане – размещение в квартале детсадов на 680 мест, школы на 1,5 тыс. мест и объектов допобразования более чем на 1 тыс. мест. В документе также говорится о строительстве поликлиники, раздаточного пункта молочной кухни, аптеки, помещения для физкультурно-оздоровительных занятий, библиотеки, магазинов, предприятий общественного питания, бытового обслуживания, отделений банков, опорного пункта охраны.

Кроме того, в Советском районе появятся паркинги на 1,7 тыс. машиномест, в том числе многоуровневый паркинг на 499 машиномест, подземные паркинги на 534 и 576 машиномест.



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