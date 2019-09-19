Работа на доверии: в Челнах водитель вернулся к инспекторам ГИБДД, чтобы показать забытую страховку

(Казань, 19 сентября, «Татар-информ»). Накануне в Набережных Челнах на 1062-м км трассы М7 прошел профилактический рейд «Тоннель» по массовой проверке водителей, направленный на профилактику и пресечение нарушений ПДД. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил командир 2-й роты ДПС ОСБ ДПС ГИБДД МВД по Татарстану майор полиции Дамир Сафаргалин.

«Особый акцент в этот раз был уделен проверке водителей автобусов. В рейде были задействованы три экипажа ДПС», – рассказал Дамир Сафаргалин.

За время рейда в руки полицейским попались 19 нарушителей ПДД. Один из водителей оказался за рулем с просроченной страховкой. Мужчина не стал отпираться и согласился, что за такое правонарушение нужно наказывать. На него был составлен административный протокол.

Еще один нарушитель забыл страховой полис дома. Автомобилист вез маленького сына к стоматологу и заверил полицейских, что привезет в ближайшее время необходимые документы.

«Мы поверили мужчине. И действительно, пока экипажи были на рейде, он привез страховой полис. Вот такая работа на доверии», – поделился с агентством Сафаргалин.

В ГИБДД Автограда заверили, что подобные профилактические рейды будут проводиться и в дальнейшем.





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