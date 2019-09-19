АСИ запускает федеральный аналог татарстанского проекта «Проверенный бизнес»

(Казань, 19 сентября, «Татар-информ») В России появится цифровая платформа, с помощью которой можно будет сообщать о давлении на бизнес. Запустят ее до 15 ноября, сообщают «Известия».

«Знаю реакцию некоторых своих коллег на эти предложения. Но хочу вас заверить — сделаю все для того, чтобы эта предлагаемая система в более совершенном виде или в каком-то другом, реально функционирующем, была внедрена», — цитирует издание слова Президента РФ Владимира Путина.

По словам гендиректора АСИ Светланы Чупшевой, уже утвержден регламент взаимодействия МВД с этой платформой. Она также выразила надежду, что он будет взят за основу и другими правоохранительными органами.

Цифровая платформа будет проверять тексты жалоб предпринимателей с помощью функции «Антимат». В случае если программа зафиксирует нарушение, запрос отправят в МВД, ФСБ, Следственный комитет или Генеральную прокуратуру. После того, как ведомство подготовит ответ, заявитель получит его на электронную почту и сможет присвоить своему обращению один из двух статусов: «проблема решена» или «проблема не решена». Срок рассмотрения жалобы предпринимателей не должен превышать 20 дней.

Отметим, что в Татарстане подобный проект был запущен в 2018 году, он называется «Проверенный бизнес». Президент Татарстана Рустам Минниханов презентовал его в рамках Российского инвестфорума в Сочи, отметив, что за год в программе зафиксировали около 70 тыс. обращений, в том числе и из других регионов РФ.

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