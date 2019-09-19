В Челнах мужчину задержали после четырех неудачных попыток вынести из магазина водку

(Казань, 19 сентября, «Татар-информ»). В Набережных Челнах мужчину задержали после четырех неудачных попыток вынести из магазина водку, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе охранного предприятия «Дельта»,

«Сигнал тревоги поступил на пульт центральной станции мониторинга "Дельта" в среду, 18 сентября, в 17.25 из продуктового супермаркета, который расположен в Автозаводском районе города», – уточнили в «Дельте».

Прибывшему на место сотруднику охранного предприятия рассказали, что неизвестный мужчина уже четвертый раз за день пытается вынести из магазина водку. Крайний раз злоумышленника поймали на выходе из маркета, когда он в очередной раз пытался вынести алкоголь.

Увидев охранника, задержанный попытался устроить драку, но был был обезврежен. Злоумышленника передали в руки прибывшим сотрудникам полиции.



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