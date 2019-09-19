В Минтрансе РФ ожидают решение по поэтапному строительству трассы Москва — Казань до конца 2019 года

(Казань, 19 сентября, «Татар-информ»). Минтранс России предложило новый вариант строительства скоростной автодороги Москва — Казань и планирует получить одобрение от правительства до конца текущего года, сообщает ТАСС со ссылкой на главу федерального министерства Евгения Дитриха.

Согласно новому проекту, создание трассы будет разбито на этапы и начнется с двух головных участков: Москва — Владимир (с обходом Владимира) и южный обход Казани.

«Я надеюсь, что поддержка будет оказана с учетом того, что позиция была согласована всеми сторонами», — подчеркнул Дитрих.

Также он рассказал, что первый зампредседателя Правительства РФ, министр финансов Антон Силуанов одобрил создание двух участков скоростной трассы.

Ранее в сентябре вице-премьер РФ Максим Акимов в интервью отмечал, что Минтранс и Минэкономразвития России разработали компромиссный вариант строительства автодороги. Так, до 2024 года планируется создать дорогу от Москвы через Владимир до Арзамаса и сделать обход столицы РТ.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.