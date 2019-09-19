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Татар-информ

19 сентября 2019, 05:52

ОбществоКультура

Исследовательница из Швейцарии расскажет в Казани о самиздате художников

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ОбществоКультура

Исследовательница из Швейцарии расскажет в Казани о самиздате художников

Публичная лекция будет посвящена деятельности проекта VOLUMES.

(Казань, 19 сентября, «Татар-информ»). Сегодня, 19 сентября, в казанском Центре современной культуры «Смена» прочитает публичную лекцию под названием «VOLUMES. Швейцарский самиздат и проблема архива» художница и куратор, арт-директор организации VOLUMES Анн-Лор Франшетт. Об этом сообщает пресс-служба центра.

Выступление исследовательницы будет посвящено «выставочной и фестивальной деятельности проекта», отмечают организаторы мероприятия.

Некоммерческая организация и коллектив VOLUMES были созданы в 2013 году в Цюрихе для поддержки местных и международных самодеятельных художественных издательских инициатив и распространения информации об их деятельности. Главной мероприятием, организуемым в рамках проекта, является одноименная книжная ярмарка, ежегодно проходящая в Цюрихе в конце ноября.

Сама Анн-Лор Франшетт изучает «восприятие и заимствование чужой культуры, а также микроэкономику искусства и то, как художники показывают себя через арт-группы, публикации и свободные пространства».

Событие состоится при поддержке Швейцарского совета по культуре «Про Гельвеция». Начнется лекция в 19.30, вход на нее будет свободным. 

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