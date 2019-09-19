Фарид Мухаметшин примет участие во внеочередных сессиях Ютазинского и Елабужского районов РТ

(Казань, 19 сентября, «Татар-информ»). Председатель Госсовета Татарстана пятого созыва Фарид Мухаметшин сегодня посетит Ютазинский и Елабужский районы республики. Глава парламента примет участие во внеочередных заседаниях районных советов. Об этом сообщили в пресс-службе Госсовета РТ.

«Сорок шестая сессия Совета Елабужского муниципального района третьего созыва состоится с участием Председателя Государственного Совета РТ Фарида Мухаметшина», – отметили в пресс-службе.

На этом заседании будет рассмотрен вопрос о досрочном прекращении полномочий главы Елабужского района республики Геннадия Емельянова. Ранее он был избран депутатом Госсовета Татарстана шестого созыва по Елабужскому одномандатному избирательному округу, в связи с чем должен сложить полномочия главы муниципалитета.

Ожидается, что кадровые перестановки могут коснуться и других районов Татарстана.

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана шестого созыва состоялись 8 сентября. В парламент республики нового созыва избрано 100 депутатов: 50 – по республиканскому избирательному округу и 50 – по одномандатным избирательным округам.

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