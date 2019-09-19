Госалкоинспекция РТ: Федеральная инициатива по закрытию мелких баров не должна затронуть Татарстан

(Казань, 19 сентября, «Татар-информ», Екатерина Ларионова). Поддержанный Правительством законопроект депутатов Госдумы РФ о запрете продажи алкоголя в барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, расположенных в жилых домах, практически не затронет Татарстан. Об этом ИА «Татар-информ» рассказала начальник контрольно-инспекционного отдела Госалкогольинспекции РТ Татьяна Хабибуллина.

«Таких маленьких баров меньше 20 кв. м. у нас практически нет. Я считаю, что в случае принятия данного законопроекта Татарстана он не коснется», — отметила Хабибуллина.

По сообщению пресс-службы Госалкогольинспекции РТ, всего в республике с лицензией работают 384 бара. При этом в Татарстане уже действуют определенные ограничения по предприятиям общественного питания. Так, в жилых домах допускается размещение либо магазинов с алкоголем, либо предприятий общепита, отнесенных к категории «Кафе и рестораны», а также действует правило, чтобы вход располагался не со стороны жилого дома, уточнила собеседница агентства.

Кроме того, в Татарстане нет баров в жилых домах, подчеркнула Хабибуллина.

В случае принятия законопроекта мелкие бары по всей России закроются или могут переместиться в подполье — работать без лицензии и торговать продукцией сомнительного качества, считает представитель Госалкогольинспекции РТ.

«Однако, если такие бары все-таки закроются, жители домов, где они расположены, будут счастливы. Поскольку, как правило, такие бары имеют право работать круглосуточно при условии вскрытия тары лицом, осуществляющим его продажу, и приносят неудобства жителям в виде неадекватного поведения посетителей баров», — сообщила Хабибуллина.

Также, по ее словам, в случае принятия законопроекта встает вопрос: что делать с теми барами площадью зала обслуживания до 20 кв. м, которые уже получили лицензию на пять лет?

Было бы целесообразно предоставить права субъектам РФ по введению ограничений для предприятий общественного питания, в которых реализуется алкогольная продукция, добавила она.

На сегодняшний день в соответствии с 16-й статьей № 171-ФЗ требования к площади предприятия общественного питания не предъявляются. Требования предъявляются к магазинам — не менее 50 кв. м в городах и 25 кв. м в сельских населенных пунктах. Но речь идет о площади всего магазина с учетом складских, подсобных помещений и т.д., напомнила Хабибуллина.

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