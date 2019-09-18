Саженцы голубых елей вручили победителям поделок на экофестивале «Пробуждение» в Аксубаево

(Казань, 19 сентября, «Татар-информ»). В сквере имени первого министра лесного хозяйства ТАССР А. А. Гуляева в поселке городского типа Аксубаево состоялся районный экологический фестиваль «Пробуждение». Об этом сообщает пресс-служба Минлесхоза РТ.



Экофестиваль был посвящен столетию со дня образования Аксубаевской центральной библиотеки.



Гости фестиваля могли посетить выставку рисунков и поделок, которые изготовили школьники и воспитанники детсадов района, угоститься чашечкой теплого чая, выпечкой и медом.



Руководитель-лесничий Аксубаевского лесничества Андрей Ильмухин вручил подарки победителям конкурса поделок – саженцы голубых елей.





Также в рамках праздника состоялись мастер-классы по изготовлению предметов из природных материалов, резьбе по дереву, различные игры, конкурсы и многое другое. Творческие коллективы района украсили своими номерами праздничное мероприятие.



С юбилеем сотрудников Аксубаевской центральной библиотеки и ее читателей поздравили глава района Камиль Гилманов, директор Республиканского центра развития традиционной культуры Алсу Мифтахова, начальник Волжско-Камского территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов РТ Рафис Ахметзянов и другие.

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