Аэропорт «Бегишево»: «Проект установления территории при аэродроме находится на согласовании»

(Казань, 19 сентября, «Татар-информ», Вероника Ваганова). Международный аэропорт «Бегишево» в Нижнекамске завершил подготовку проекта об установлении территории при аэродроме. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе аэродрома.

«В настоящее время проект решения согласован с Приволжским МТУ Росавиации и находится на рассмотрении и согласовании в Правительстве РТ, согласно утвержденной процедуре», — говорится в сообщении.

Ранее в Сети появилась информация о том, что Куйбышевская транспортная прокуратура выявила в Международном аэропорту «Курумоч» (Самара) нарушения требований безопасности полетов судов. Аэродром использует прилегающую территорию без соответствующих документов.

Согласно правилам, на приаэродромной территории запрещено размещать объекты, которые мешают взлету и посадке воздушных судов, высокие сооружения, а также предметы, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц и другие.

На момент публикации пресс-служба Международного аэропорта «Казань» не прокомментировала ситуацию.

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