Castorama судится с мусорным регоператором Татарстана из-за договора на вывоз отходов

(Казань, 19 сентября, «Татар-информ», Диана Авакян). Компания «Касторама Рус» подала иск против УК «ПЖКХ» — регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в западной зоне Татарстана. Об этом говорится в картотеке дел Арбитражного суда РТ.

«...об урегулировании разногласий к проекту договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами», — говорится в определении суда.

Предварительное судебное заседание пройдет 24 сентября.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Казанский федеральный университет не смог добиться особых тарифов на вывоз мусора от УК «ПЖКХ». Спор свелся к тому, каким образом определять условия договора — по фактическим заявкам или по нормативам. Вуз, полагая, что вывоз отходов должен регулироваться им самостоятельно, просил установить в договоре такой вывоз исключительно по заявкам.

Западный регоператор с исковыми требованиями КФУ не согласился, так как постановление Кабмина РТ предусматривает нормативы накопления твердых коммунальных отходов от объектов образования ТКО на территории республики.

С началом работы «мусорной» реформы бюджетные организации республики, а также представители малого и среднего бизнеса зафиксировали рост цен на вывоз твердых коммунальных отходов.

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