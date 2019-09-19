Университету Иннополис не удалось с помощью ФАС изменить условия проигранного тендера РЖД

(Казань, 19 сентября, «Татар-информ», Диана Авакян). Арбитражный суд Москвы отменил решение Федеральной антимонопольной службы по тендеру ОАО «Российские железные дороги». Дело в ФАС было инициировано Университетом Иннополис.

Госкомпания проводила тендер на разработку сервиса контроля жизненного цикла грузовых вагонов, куда заявился Университет Иннополис. Вуз пожаловался на РЖД в ФАС России и просил исключить из договора пункты, касающиеся выбора определенных банков для предоставления банковской гарантии, а также согласования банковской гарантии с заказчиком. Кроме того, Университет Иннополис не захотел предоставлять информацию о своих конечных бенефициарах, что также было прописано в контракте.

Получить комментарий от вуза не удалось. «Ответственный за данное направление сотрудник в отпуске до 29 сентября. Подробности по этому вопросу могут появиться только после этой даты», — говорится в ответе пресс-службы Университета Иннополис на запрос агентства.

Согласно информации на сайте госзакупок, в итоге контракт на 29,7 млн рублей достался ООО «Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем» (Москва). Компания специализируется на разработке, внедрении и сопровождении корпоративных и технологических систем железнодорожной отрасли страны, говорится на сайте фирмы.

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