На озере Рабиги в Спасском районе провели реконструкцию Ледового побоища

(Казань, 19 сентября, «Татар-информ»). Историческая реконструкция битвы, вошедшей в историю под названием «Ледовое побоище», состоялась на территории живописного озера Рабиги, расположенного в Спасском районе. Об этом пишет газета «Яна тормыш».





Организатором реконструированного боя стал житель района Максим Волков, который смог воссоздать яркую картину битвы многовековой давности. Яркий и цельный образ победителя Александра Невского стал для него источником вдохновения. Для реалистичности события использовались самодельные доспехи, вооружение и снаряжение.





Битва вызвала бурю эмоций как у самих участников, так и у зрителей. В роли воинов уверенно выступили ребята кадетской школы.





Ледовое побоище – битва, произошедшая на льду Чудского озера 5 апреля 1242 года с участием новгородцев и владимирцев под предводительством Александра Невского, с одной стороны, и войсками Ливонского ордена – с другой. В результате битвы был заключен договор между немцами и Новгородом, в соответствии с которым крестоносцы покинули все захваченные ими русские земли.

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