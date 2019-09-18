Семья из Буинского района стала участником фестиваля семейных традиций в Ульяновске

(Казань, 19 сентября, «Татар-информ»). Ежегодно в сентябре в Ульяновске проходит Фестиваль семейных традиций, приуроченный ко Дню семейного общения. На этот раз на семейное мероприятие пригласили многодетную семью Матвеевых, проживающих в селе Старые Мертли Буинского района. Об этом сообщает пресс-служба Буинского района РТ.



Родители прошли различные мастер-классы, в том числе тренинг по написанию бизнес-проектов, квест-игру «Краеведение», приняли участие в спортивных соревнованиях.





Детей заинтересовали мастер-классы по лепке из пластилина «Родовой герб», лекции по здоровому питанию с дегустацией блюд «Бабушкино гостеприимство», а также уроки по мультипликации «Мы рисуем мультфильмы».





Также взрослые и дети посетили выставки «Моя гордость – мой район», «Социальный контракт», «Семейная реликвия своими руками», «100 лет – 100 семей» и архивную площадку «Древо симбирских родов».





Все члены семьи получили заряд бодрости и массу положительных эмоций. За активное участие в конкурсах Матвеевым вручили приз – мультиварку.

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