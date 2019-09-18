Заинский художник подарил картину краеведческому музею

(Казань, 19 сентября, «Татар-информ»). В свой день рождения художник Виктор Хрулев презентовал в Заинском краеведческом музее персональную выставку под названием «Я снова с вами», посвященную двадцатилетию вступления в Союз художников РТ, передает «Заинск-информ».



В экспозиции представлено 27 картин. Жанровый диапазон художника составляют пейзажи, натюрморты, портреты, композиции. К какому бы жанру ни обращался художник, что бы он ни писал – всем его работам свойственны звучность, яркость цветовой палитры, выражающие восхищение автора красотой окружающего мира.

Открытие выставки посетили множество коллег и близких художника, учащиеся 6 «А» класса, коллектив Детской школы искусств с воспитанниками. Среди них – маститые художники, члены Союза художников России и Татарстана: Мадияр Хазиев, Александр Черный, Абузар Габдрахманов, Сергей Дмитриев и другие.





Выставка заинтересовала многих любителей живописи города. Гости обсуждали картины, приглядывались к деталям. Концертная группа ДК «Энергетик» дарила всем присутствующим хорошее настроение.

Для юных заинцев художник провел небольшой мастер-класс по методической подготовке к живописной работе на холсте и показал свою будущую работу.





Народный художник РТ, член Союза художников РТ и России Мадияр Хазиев отметил, что Заинск богат художниками, а Виктор Хрулев и Сергей Цыганов – это прославленные мастера, лица города. Завершением встречи стал подарок художника Заинскому краеведческому музею – портрет Владимира Малахова.

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