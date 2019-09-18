На новой набережной в Заинске появится белый песок, прогулочный пирс и прокат лодок

(Казань, 19 сентября, «Татар-информ»). В Заинске-2 стартовал второй этап работы по благоустройству набережной зоны водохранилища. В следующем году жители и гости города смогут понежиться в белом песке, как на Гавайских островах, прогуляться по пирсу, выполненному из сибирской лиственницы, а также появится причал для лодок и катамаранов, передает «Заинск-информ».



Масштабные работы по благоустройству набережной зоны проводятся благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда» и федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Под вторую очередь проекта выделены средства из республиканского бюджета в размере 70 млн рублей.





Вдохновителями проекта и идеями для него поделились глава района Разиф Каримов, казанские архитекторы и активные заинцы, которые также внесли свои предложения.

По словам главы исполкома Заинского района Ильнара Хафизова, уникальность проекта заключается в том, что на пляжной зоне появится пирс – он начинается на берегу и переходит на водоем. Чтобы сделать прогулочную площадку на воде, строители создали металлическую конструкцию, держащуюся на сваях. Сама же пешеходная зона выложена из сибирской лиственницы. Также на пирсе у воды установят ограждения и арки.

Рядом с сухим пирсом появится благоустроенный пляж. Для того, чтобы он был безопасным, холмистые спуски к воде укрепили бетонными конструкциями. У этих конструкций установят амфитеатр, где заинцы смогут присесть и отдохнуть. Перед амфитеатром расположится пляж, состоящий из мелкой гальки и белого песка. Песок уже закупили. Также предусмотрены зоны для детского и взрослого купания. Планируется установить лежаки, зонтики от солнца, раздевалки, душевые кабины, уже оборудованы туалетные кабинки, в том числе и для людей с ограниченными возможностями.





Рядом с сухим пирсом оборудуют спортивный комплекс. В любое время жители смогут позаниматься на спортивных снарядах. Для детей планируется установить площадку с игровыми элементами. Украсят пляжную зону с набережной и малые архитектурные формы.

Общественный помощник главы района по проекту Сергей Максимов сообщил, что на набережной появится пункт проката катамаранов, гидроциклов, лодок. Специально для этого уже установлен отдельный причал. Помимо этого, рядом с пляжем будет работать медпункт.

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