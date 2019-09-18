На проспекте Химиков в Нижнекамске появились остановочные павильоны и пешеходные переходы

(Казань, 19 сентября, «Татар-информ»). В Нижнекамске продолжается обустройство проспекта Химиков. Ход работ оценил мэр Нижнекамска Айдар Метшин. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.

Капремонт от кольца на улице Вахитова до пересечения с Корабельной реализуется в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На эти цели из бюджетов России и Татарстана выделено 243 млн рублей.





На данном участке строители полностью обновили дорожное полотно, установили остановочные павильоны и новые дорожные знаки, выполнили работы по доступной среде, перенесли развороты, обустроили пешеходные переходы. В настоящее время завершаются работы по дорожной разметке.





Айдар Метшин осмотрел ремонтируемый участок вместе с руководителем городского исполкома Денисом Баландиным. Сейчас здесь формируют газоны, подготавливают к высадке новых деревьев вместо аварийных яблонь, изъятых летом. Благоустройство коснется также кольцевых развязок и пешеходных переходов. Участники совещания пришли к единому мнению, что необходимо сделать все остановочные павильоны в едином стиле.



Рабочая группа также оценила состояние пешеходного променада вдоль Химиков и малых зеленых территорий, прилегающих к проспекту. Управление архитектуры и строительства получило проработает эскизы по благоустройству пешеходной части Химиков. К выполнению этих работ должны приступить со следующего года.

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