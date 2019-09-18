Рустам Минниханов встретился с Главнокомандующим Сухопутными войсками Олегом Салюковым

(Казань, 18 сентября, «Татар-информ»). Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов сегодня провел встречу с Главнокомандующим Сухопутными войсками Вооруженных сил РФ, генералом армии Олегом Салюковым. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

В ходе встречи Рустам Минниханов и Олег Салюков обсудили организацию необходимых мероприятий на территории Татарстана в рамках стратегических командно-штабных учений «Центр - 2019», которые проходят с 16 по 21 сентября в Центральном военном округе страны.

Во встрече также принял участие Руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров.



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