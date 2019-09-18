Президент РТ встретился с вновь назначенными руководителями муниципальных районов республики

(Казань, 18 сентября, «Татар-информ»). Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов провёл рабочую встречу с вновь назначенными руководителями муниципальных районов республики. Об этом сообщает пресс-служба Президента республики.

В ходе беседы Рустам Минниханов поздравил всех с назначениями на ответственные должности и пожелал успехов в предстоящей работе.

Также Президент отметил, что на новых местах руководителям предстоит решить ряд серьезных задач, связанных с развитием социально-экономической ситуации в районах, реализацией республиканских и федеральных программ.

Особое внимание Рустам Минниханов призвал обратить вопросам развития сельского хозяйства, благоустройства общественных пространств, повышению деловой активности населения, а также контактам с жителями.

Во встрече приняли участие исполняющий обязанности руководителя Исполкома Зеленодольского района Михаил Афанасьев, исполняющий обязанности руководителя Исполкома Лаишевского района Ильдус Зарипов и исполняющий обязанности руководителя Исполкома Тюлячинского района Назип Хазипов.



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