Президент РТ провел встречу с экс-главой Минсельхозпрода РТ и его преемником Маратом Зяббаровым

(Казань, 18 сентября, «Татар-информ»). Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов провел встречу с экс-главой Минсельхозпрода РТ Маратом Ахметовым и исполняющим обязанности заместителя Премьер-министра РТ – министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Маратом Зяббаровым. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

Президент РТ поблагодарил Марата Ахметова за значительный вклад в развитие агропромышленного комплекса – одного из основных отраслей экономики республики, и отметил, что богатый опыт работы Марата Ахметова, его многолетнее тесное взаимодействие с тружениками села и умение решать самые сложные задачи будут способствовать эффективной законотворческой деятельности в Государственном Совете РТ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что исполняющим обязанности заместителя Премьер-министра – министра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана назначен Марат Зяббаров, ранее занимавший пост главы Буинского района республики.

Марат Зяббаров имеет почетное звание Заслуженного работника сельского хозяйства Татарстана, а также степень кандидата экономических наук. Награжден медалью в память тысячелетия Казани, почетной грамотой Минсельхоза России, а также памятной медалью летней универсиады 2013 года в Казани.



Рустам Минниханов пожелал Зяббарову успехов на новой должности, отметив, что от аграрной политики напрямую зависит благосостояние тех, кто живет и трудится на селе. Президент РТ также напомнил, что первоочередной задачей на настоящий момент является завершение уборочной кампании и обработка полей под будущий урожай.



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