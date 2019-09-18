Назван замедляющий старение организма фрукт

(Казань, 18 сентября, «Татар-информ»). Китайские ученые выяснили, что фрукт архат может замедлять процессы старения в организме. Об этом сообщают Известия со ссылкой на результаты исследования, опубликованные в журнале The American Journal of Chinese Medicine.

Ученые в течение года ставили опыты над лабораторными мышами, добавляя в их рацион фрукт архат и наблюдая за изменением состояния их здоровья.

Исследования показали, что этот фрукт активирует функции гемопоэтических стволовых клеток (ГСК) в красном костном мозге, которые способствуют возникновению и регенерации клеток крови.

«На основании этих результатов мы пришли к выводу, что употребление в пищу плодов архата может продлить жизнь человека за счет улучшения функции стволовых клеток», — цитирует издание слова специалистов.

Найти фрукт, продлевающий молодость, можно в основном в Таиланде и Китае. Он представляет собой один из видов лиан, а по вкусу напоминает дыню. Плоды архата богаты антиоксидантами и витаминами.



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