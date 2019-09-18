(Казань, 18 сентября, «Татар-информ»). 1-2 октября в Казани пройдет III Всемирный цифровой саммит по Интернету вещей и искусственному интеллекту IoT&AI World Summit Russia.

В мероприятии примут участие более 3000 делегатов и 200 отраслевых экспертов-практиков из 25 стран: представители Нидерландов, Франции, Германии, США, Норвегии, Швеции, Израиля, Великобритании, России, Турции и других.

Программа IoT&AI World Summit Russia включит в себя 6 отраслевых потоков: Индустрия 4.0, Цифровое правительство, Цифровые корпорации, Умный город и ЖКХ, Цифровая энергетика, Цифровой Нефтегаз.

На саммите выступят ключевые эксперты в области IoT и AI – ТОП-менеджеры крупных российских и западных компаний, представители правительственных структур. Среди спикеров мероприятия — Роман Шайхутдинов (заместитель премьер-министра Республики Татарстан), Вера Адаева (Агентство стратегических инициатив), Киран Панде (Heathrow Airport), Эркут Экинчи (Hugo Boss), Хьюберт Фишер (Audi), Нихар Шах (Mercedes-Benz), Артем Сигалов, («Аэрофлот»), Алексей Клепиков («Ингосстрах»), Марат Нуриев (Kaspersky Lab ) и другие.

В рамках потока StartUP Tech HUB участники смогут ознакомиться с инновационными стартапами, акселераторами и венчурными фондами, обсудить вопросы инвестиций и развития технологических бизнес-проектов.

На протяжении всего мероприятия будет работать Центр Знаний с обучающими программами, тренингами, семинарами и мастер-классами, на которых будут детально представлены практические кейсы от учебных центров мировых корпораций, компаний-поставщиков решений и международных бизнес-школ. Отдельная площадка будет выделена и под выставку новейших технологических решений в сфере Интернета вещей и искусственного интеллекта с презентацией работающих моделей, разработок и образцов применения цифровых технологий.

Мероприятие пройдет в МВЦ «Казань Экспо». Саммит в Татарстане пройдет уже в третий раз при поддержке Минсвязи РТ, Агентства инвестиционного развития РТ, Минэкономики РТ, инновационного города Иннополис и ГАУ «Технопарк в сфере информационных технологий «ИТ-парк».



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