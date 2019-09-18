Из-за короткого замыкания в сауне на улице оказались 200 посетителей СК «Батыр» в Казани

(Казань, 18 сентября, «Татар-информ»). Из-за короткого замыкания электропечи в сауне на улице оказались 200 посетителей и 25 сотрудников СК «Батыр» в Казани. Об этом ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Сегодня в 18.04 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о задымлении в сауне спорткомплекса "Батыр", который расположен на проспекте Ибрагимова», – уточнили в МЧС.

На месте удалось установить, что произошло короткое замыкание электропечи в сауне комплекса. К моменту прибытия пожарных администрация заведения вывела на улицу 200 посетителей и 25 сотрудников.

В результате происшествия никто не пострадал.



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