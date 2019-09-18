WORLDSKILLS - 2019

Валерия Белова

18 сентября 2019, 19:04

ОбществоЗдоровье и среда

Школьники из Татарстана выиграли путевки в «Артек» за обучение здоровому питанию

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ОбществоЗдоровье и среда

Школьники из Татарстана выиграли путевки в «Артек» за обучение здоровому питанию

Фото: Абдул Фархан

В соревновании участвовали десятки тысяч школьников со всей России.

(Казань, 18 сентября, «Татар-информ», Валерия Белова).Четырех школьников из Татарстана наградили путевками в молодежный центр «Артек» за участие в федеральном проекте «Здоровое питание – активное долголетие» и конкурсе «Лидер».

Акцию по популяризации здорового питания и образа жизни по всей России запустил первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

Старшеклассникам всех школ страны предлагалось стать кураторами у младших и средних классов по здоровому питанию. Желающие ученики должны были пройти спецподготовку и проводить беседы и различные мероприятия, чтобы ввести моду на здоровый образ жизни среди школьников и их родителей.

В федеральном проекте захотели поучаствовать от 500 до 2000 тысяч школьников из каждого региона Российской Федерации.

В Татарстане в акции участвовали ученики 419 школ.

«Проект Здорое питание – активное долголетие масштабно проходил в Татарстане. Среди школ-участников мы выявили 828 лидеров. Это школьники, которые проводили семинары и беседы со своими сверстниками о здоровом питании. Критерии были разные – и с образовательной точки зрения, и с результативной. Такие проекты ещё и выделяют детей-лидеров, которые мотивированы на улучшение жизни. Нам очень важно, чтобы именно с детства мы формировали эти привычки, чтобы во взрослом возрасте они трансформировались в образ жизни. Мы видим, что дети принимают такие подходы и прислушиваются», – объяснил региональный координатор акции «Здоровое питание – активное долголетие», координатор проекта «Здоровое будущее» в РТ Рафаэль Шавалиев.

Татарстан занял 4 место по активности среди всех субъектов Российской Федерации.

«Каждая школа ввела свои инновации, в каждой школе были пересмотрены определенные условия для питания. Где-то мы видим, что меняется меню, где-то увеличивается время для питания. Не везде это физически возможно, потому что существуют определенные ограничения со стороны образовательных стандартов. Работает сегодня и бригада детских специалистов из ДРКБ, которая выезжает в школы», – отметил Рафаэль Шавалиев.

22 школьников из всех участников акции на уровне республики правительство Татарстана признало лучшими и отправило их на федеральный этап в Москву.

«Мы смогли донести до школьников и их семей важность здорового питания и его преимущества. Информацию от своих сверстников дети воспринимают намного лучше. Таким образом старшеклассники-лидеры тиражировали свой опыт и свои знания о здоровом питании на других школьников», – добавила начальник отдела дополнительного образования детей Министерства образования и науки Татарстана Жанна Соркина.

В Москве по решению жюри Геннадий Онищенко наградил порядка 150 лучших учеников со всей России путевками в «Артек».

Одиннадцатиклассниц из Татарстана Ольгу Никольских, Веронику Феклину, Эльзу Шебалову и Снежанну Исаеву поздравили в субботу на региональной конференции «Единой России».

«Многие дети не принимают то, что им дают в школе. Они убегают с обедов, пытаются кушать что-то другое. Проект показал детям не просто что нужно, а что полезно. Мы, можно сказать, создаем моду на здоровый образ жизни с детства», – отметила Депутат Государственного Совета РТ Римма Ратникова. 

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