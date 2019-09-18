Олеся Балтусова призвала поставить на охрану брандмауэрную стену в Казани

(Казань, 18 сентября, «Татар-информ»). Помощник Президента Татарстана Олеся Балтусова на своей странице в соцсети Facebook разместила пост, посвященный старинной брандмауэрной стене, находящейся у дома 58б по ул. Большая Красная, который является выявленным объектом культурного наследия.

«SOS брандмауэрные стены!!!! Срочно надо ставить на охрану, их осталось так мало в Казани!» - пишет в своем посте помощник Президента РТ.

Татарстанское республиканское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры в свою очередь также обращает внимание общественности на объект культурного наследия. У дома Чепурина Е. А. с флигелем, 1906 года постройки, архитектором которого является Л. К. Хрщонович, подвергается разрушению брандмауэрная стена. «Стена построена до 1906 года и находится в границе охраняемой территории, подлежит государственной охране (Приказом Министерства культуры Республики Татарстан от 3 мая 2011 года № 276 „Об утверждении границ территорий выявленных объектов культурного наследия, расположенных в г.Казани, и режиме их использования“)», - отмечают ТРО ВООПИиК.

12 сентября 2019 года жители дома зафиксировали, что строители, ведущие ремонтные работы со стороны ул. Гоголя д.14 (кафе «Чай-хона»), разобрали стену. Жители обратились с заявлением в полицию с требованием зафиксировать произошедшее и прекратить дальнейшее разрушение объекта культурного наследия. Однако просьба жителей не была удовлетворена, и разрушение памятника продолжается.



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