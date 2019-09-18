Турниры КФУ, КНИТУ-КХТИ и Иннополиса попали во всероссийский перечень олимпиад и конкурсов

(Казань, 18 сентября, «Татар-информ»). Турниры КФУ, КНИТУ-КХТИ и Иннополиса вошли во всероссийский перечень олимпиад и конкурсов на 2019 – 2020 учебный год, сообщает Минобрнауки РТ.

Всего в списке всероссийских олимпиад – 224 мероприятия различной направленности, в том числе проводимые в Татарстане. Это, в частности, межрегиональные предметные олимпиады КФУ, открытый конкурс инновационных проектов «Лобачевский-2020» Лиги студентов РТ, олимпиады Innopolis Open по информационной безопасности, математике, информатике и Приволжский научно-технический конкурс школьников «РОСТ».

Кроме того, в перечень попали Всероссийская робототехническая олимпиада Университета Иннополис, Всероссийская студенческая олимпиада «Химия и физика полимеров», Поволжская межрегиональная олимпиада «Будущее большой химии», а также конкурсы «Нобелевские надежды» и «Наука без границ» КНИТУ-КХТИ, конкурс детского творчества «Вглядываясь в мир» Министерства культуры РТ.

Опубликован приказ Министерства просвещения России об утверждении перечня олимпиад и иных интеллектуальных и творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие способностей к занятиям физкультурой и спортом, интереса к научной, инженерно-технической, изобретательской деятельности.

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