Выездной прием по эковопросам в двух районах Татарстана пройдет 19 сентября

(Казань, 18 сентября, «Татар-информ»). Приемы местных жителей по вопросам экологии пройдут сразу в двух районах Татарстана — Апастовском и Кайбицком 19 сентября, сообщает сегодня пресс-служба Минэкологии РТ.

«Первый заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ — главный государственный инспектор РТ в области охраны окружающей среды Фаяз Шакиров проведет выездные приемы граждан в Апастовском и Кайбицком районах. 19 сентября в 10 часов утра встреча с населением пройдет в Апастово в здании районного исполкома, а в 13 часов дня — в селе Большие Кайбицы», — сказано в сообщении.

На приемах жители республики смогут сообщить о незаконных свалках, незаконной добыче ОПИ и других нарушениях экологического законодательства, а также задать интересующие их вопросы. Записаться на прием жители Апастовского района могут по телефонам 8 (84376) 2-21-41, 2-14-55 (Апастовский район), а жители Кайбицкого — по телефонам — 8 (84370) 2-11-04, 2-11-21.

Стоит отметить, что руководство Минэкологии РТ такие встречи с жителями районов республики проводит на регулярной основе. Так, в июле аналогичный прием граждан был организован в Муслюмовском районе.



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