(Казань, 18 сентября, «Татар-информ»). Прокуратура требует от исполкома Казани выделить автобус для школьников ЖК «Салават Купере», сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«Установлено, что в этом году территория обслуживания школы №57 в поселке Зелесный была расширена за счет жителей ЖК "Салават Купере". В новом учебном году в начальные классы были приняты 87 детей, проживающих на территории ЖК», – уточнил Галиев.

Стоит отметить, что школа находится в трех км от комплекса и детям приходится по пути на учебу преодолевать два подземных перехода. По правилам школа должна находиться в пешей доступности. Для этого местные власти должны были выделить школе дополнительного автобуса, но этого не сделали.

В связи с этим прокуратура внесла в адрес руководителя исполкома представление, которое сейчас находится на стадии рассмотрения.



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