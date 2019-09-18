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Татар-информ

18 сентября 2019, 17:57

Происшествия

Прокуратура требует от исполкома Казани выделить автобус для школьников ЖК «Салават Купере»

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Происшествия

Прокуратура требует от исполкома Казани выделить автобус для школьников ЖК «Салават Купере»

Маленьким жильцам ЖК «Салават Купере» приходится преодолевать два подземных перехода по пути в школу.

(Казань, 18 сентября, «Татар-информ»). Прокуратура требует от исполкома Казани выделить автобус для школьников ЖК «Салават Купере», сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«Установлено, что в этом году территория обслуживания школы №57 в поселке Зелесный была расширена за счет жителей ЖК "Салават Купере". В новом учебном году в начальные классы были приняты 87 детей, проживающих на территории ЖК», – уточнил Галиев.

Стоит отметить, что школа находится в трех км от комплекса и детям приходится по пути на учебу преодолевать два подземных перехода. По правилам школа должна находиться в пешей доступности. Для этого местные власти должны были выделить школе дополнительного автобуса, но этого не сделали.

В связи с этим прокуратура внесла в адрес руководителя исполкома представление, которое сейчас находится на стадии рассмотрения.
 

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