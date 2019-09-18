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Татар-информ

18 сентября 2019, 18:12

Спорт

Болельщики обвинили футбольный клуб «КАМАЗ» в потворстве спекулянтам и объявили бойкот перекупам

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Спорт

Болельщики обвинили футбольный клуб «КАМАЗ» в потворстве спекулянтам и объявили бойкот перекупам

Фото: соцсети

В течение дня в кассах уже ничего не осталось — несколько тысяч билетов разошлись за считанные часы.

(Набережные Челны, 18 сентября, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Камазовские болельщики назвали организацию продаж билетов на матч ФК «КАМАЗ» непродуманной. По их мнению, администрация ФК сыграла на руку спекулянтам.

 Небывалый ажиотаж возник вокруг реализации билетов на матч ФК «КАМАЗ» и «Спартака» в Набережных Челнах. Сегодня с утра возле касс образовалась толпа из желающих попасть на историческую игру. И в течение дня в кассах уже ничего не осталось — несколько тысяч билетов разошлись за считанные часы. Камазовские болельщики выразили недовольство сложившейся ситуацией.  

«Очень огорчены действиями футбольного клуба „КАМАЗ“. Кто только придумал такую систему, при которой в выигрыше остались только спекулянты. Нельзя было разрешать приобретение трех билетов одним человеком. Сразу было ясно, что за этим последует», — написали в соцсетях.

«Сегодня был возле касс. Очень много народа. Очерёдность регулировали записями. В итоге в список попали 700 человек, каждый из которых привел еще трех. Те, в свою очередь, выкупили по три билета. Получается, один человек из списка забрал девять билетов. Система — барыгам на радость! Часть билетов уже красуется на Авито», — написал очевидец ажиотажа возле касс. Обиженный болельщик также упомянул, что является владельцем абонемента и хотел забронировать пару билетов на матч со «Спартаком», но клуб такую возможность ему не предоставил.

И тут же с комментарием «Барыги в деле» кто-то выложил скриншот объявления, судя по которому билеты в Интернете уже продаются за 3 тыс. рублей.

Болельщики призвали всех бойкотировать перекупщиков. «Желаю спекулянтам, чтобы билеты у них не продавались. И чтобы они за пару часов до начала матча по причине того, что билеты не разошлись, снизили цену до 400 рублей», — такими словами «проклял» наживающихся на интересе к матчу деляг другой челнинец.

По мнению болельщиков, администрации клуба нужно было в первую очередь позаботиться о тех, кто ходит на игры «КАМАЗа» независимо от статуса его соперника.

Как сообщил журналистам генеральный директор ФК «КАМАЗ» Айнур Миннеханов, именно, опасаясь активности спекулянтов, клуб отказался от мысли продавать билеты в онлайн-режиме. Кассовый вариант посчитали более надежным.

В разговоре с корреспондентом ИА «Татар-информ» пресс-атташе ФК «КАМАЗ» Фидаиль Ганиев отметил, что преданные клубу болельщики могут рассчитывать на приобретение билетов через местный фан-клуб. Для них забронирована целая трибуна.

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