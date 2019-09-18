В Казани пройдет конкурс детских костюмов «Малыши-карандаши-2019»

(Казань, 18 сентября, «Татар-информ»). В Казани пройдет конкурс-дефиле костюмов для малышей от 0 до 6 лет «Малыши-карандаши-2019». Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки РТ.

В рамках конкурса пройдут выступления детских коллективов, мастер-классы, бумажное шоу, конкурсы и различные игры для детей. Будет функционировать красочная фотозона. Гвоздем программы станет конкурс-дефиле костюмов для малышей от 0 до 6 лет.

Модные эксперты, организаторы и спонсоры конкурса будут оценивать костюмы мальчиков и девочек четырех возрастных групп: от 0 до 12 месяцев; от 1 года до 2 лет; от 2 до 4 лет; от 4 до 6 лет. Также будут награждены самый модный, самый креативный и самый элегантный участник.

Каждый участник получит грамоту и подарок от организаторов и партнеров конкурса. Победители также получат шанс поучаствовать в фотосессии одного из лучших фотографов Казани Алексея Спиридонова.

Конкурс пройдет 29 сентября в торговом центре «ГоркиПарк» по адресу г. Казань, ул. Р. Зорге, 11Б. Начало дефиле в 11.00. Зарегистрироваться для участия можно по телефону (843) 226-05-05.



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