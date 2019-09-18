WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

18 сентября 2019, 20:04

Общество

В Казани пройдет конкурс детских костюмов «Малыши-карандаши-2019»

Общество

В Казани пройдет конкурс детских костюмов «Малыши-карандаши-2019»

Фото: mon.tatarstan.ru

В рамках конкурса пройдут выступления детских коллективов, мастер-классы, бумажное шоу, конкурсы и различные игры для детей.

(Казань, 18 сентября, «Татар-информ»). В Казани пройдет конкурс-дефиле костюмов для малышей от 0 до 6 лет «Малыши-карандаши-2019». Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки РТ.

В рамках конкурса пройдут выступления детских коллективов, мастер-классы, бумажное шоу, конкурсы и различные игры для детей. Будет функционировать красочная фотозона. Гвоздем программы станет конкурс-дефиле костюмов для малышей от 0 до 6 лет.

Модные эксперты, организаторы и спонсоры конкурса будут оценивать костюмы мальчиков и девочек четырех возрастных групп: от 0 до 12 месяцев; от 1 года до 2 лет; от 2 до 4 лет; от 4 до 6 лет. Также будут награждены самый модный, самый креативный и самый элегантный участник.

Каждый участник получит грамоту и подарок от организаторов и партнеров конкурса. Победители также получат шанс поучаствовать в фотосессии одного из лучших фотографов Казани Алексея Спиридонова.

Конкурс пройдет 29 сентября в торговом центре «ГоркиПарк» по адресу г. Казань, ул. Р. Зорге, 11Б. Начало дефиле в 11.00. Зарегистрироваться для участия можно по телефону (843) 226-05-05.
 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Эксперт о Казани в топе самых «заносчивых» городов РФ: «Нельзя говорить, что мы высокомерны»

Новости дня
21:22
Казань вошла в топ-5 мест для проведения новогодних праздников

Лидером рейтинга стала Москва, за которую отдали голоса 22% респондентов.

21:14
Казань впервые примет турнир детских команд ПФО по следж-хоккею

Соревнования для детей с ограниченными возможностями здоровья будут проходить с 4 по 6 октября.

21:02
Татарстанцы вышли в федеральный этап конкурса «Лучший по профессии в индустрии туризма»

Победители этапа станут обладателями 100 тысяч рублей, за вторые места будет вручено по 80 тысяч рублей, за третьи – по 60 тыс. рублей.

20:56
В Казани пройдет III Всемирный цифровой саммит по Интернету вещей и искусственному интеллекту

Мероприятие пройдет 1-2 октября в МВЦ «Казань Экспо».

20:44
Рустам Минниханов встретился с Главнокомандующим Сухопутными войсками Олегом Салюковым

20:32
Назван замедляющий старение организма фрукт
20:28
Президент РТ встретился с вновь назначенными руководителями муниципальных районов республики

Во встрече приняли участие и. о. руководителей Исполкома Зеленодольского, Лаишевского и Тюлячинского районов Татарстана.

20:22
Олеся Балтусова призвала поставить на охрану брандмауэрную стену в Казани

Стена построена до 1906 года и находится в границе охраняемой территории, подлежит государственной охране, отмечают ТРО ВООПИиК.

20:18
Президент РТ провел встречу с экс-главой Минсельхозпрода РТ и его преемником Маратом Зяббаровым

Рустам Минниханов поблагодарил Марата Ахметова за значительный вклад и пожелал Зяббарову успехов на новой должности.

20:04
В Казани пройдет конкурс детских костюмов «Малыши-карандаши-2019»

В рамках конкурса пройдут выступления детских коллективов, мастер-классы, бумажное шоу, конкурсы и различные игры для детей.

19:46
Турниры КФУ, КНИТУ-КХТИ и Иннополиса попали во всероссийский перечень олимпиад и конкурсов

В перечень всероссийских олимпиад вошли 224 мероприятия, включая татарстанские.

19:30
Сегодня в Кировском отделе ЗАГС Казани был зарегистрирован 3000-й малыш

Юбилейный новорожденный появился на свет 5 сентября в одном из родильных домов столицы республики.

19:18
Выездной прием по эковопросам в двух районах Татарстана пройдет 19 сентября

Жители Апастовского и Кайбицкого районов республики смогут лично рассказать об экологических нарушениях руководству Минэкологии РТ.

19:05
Из-за короткого замыкания в сауне на улице оказались 200 посетителей СК «Батыр» в Казани

В результате происшествия никто не пострадал.

19:04
Школьники из Татарстана выиграли путевки в «Артек» за обучение здоровому питанию

В соревновании участвовали десятки тысяч школьников со всей России.

18:56
Уполномоченный по правам ребенка в РТ проведет в Казани прием граждан

Встреча пройдет 1 октября в Аппарате Уполномоченного по правам ребенка.

18:28
Из Казани в октябре откроются новые регулярные авиарейсы в Санкт-Петербург

Пассажиров будут перевозить по понедельникам, четвергам, пятницам и воскресеньям.

18:12
Болельщики обвинили футбольный клуб «КАМАЗ» в потворстве спекулянтам и объявили бойкот перекупам

В течение дня в кассах уже ничего не осталось — несколько тысяч билетов разошлись за считанные часы.

18:06
Казанские учителя стали призерами Всероссийского туристского слета педагогов в Саратовской области

Татарстан представляли 12 педагогов Дома детского и юношеского туризма и экскурсий «Простор».

17:57
Прокуратура требует от исполкома Казани выделить автобус для школьников ЖК «Салават Купере»

Маленьким жильцам ЖК «Салават Купере» приходится преодолевать два подземных перехода по пути в школу.

17:48
В Казани временно не будут работать информационные табло на остановках

Информация о прибытии транспорта не будет доступна в приложениях «Яндекс.Транспорт» и Hubb.

17:32
Аварийный мост в Зеленодольске отремонтируют за 652 млн рублей

Работы должны завершиться в июле 2021 года.

17:24
Эксперт о Казани в топе самых «заносчивых» городов РФ: «Нельзя говорить, что мы высокомерны»

Столица Татарстана заняла третью строчку рейтинга городов, в которых жители считают себя лучшими.

17:20
В КГЭУ открылась первая в РФ лаборатория с австрийским оборудованием для диагностики электрокабелей

Открытие лаборатории состоялось в рамках Международной научно-технической конференции «Smart Energy Systems 2019», куда приехали ученые из 11 стран.

17:15
На видео попал вылетевший на тротуар внедорожник в Казани

ДТП произошло сегодня днем на перекрестке улиц Гагарина и Короленко.

События