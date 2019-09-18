Очистка озера Изумрудное станет итоговой акцией текущего сезона «Чистый берег»

(Казань, 18 сентября, «Татар-информ»). 21 сентября в республике состоится итоговая акция в рамках реализации проекта «Сохранение уникальных водных объектов». В Казани центральной площадкой акции станет территория озера Изумрудное, которое является одним из самых популярных мест отдыха среди горожан. Экомероприятие также пройдет в рамках республиканской акции «Чистый берег». Об этом сообщает пресс-служба Минлесхоза РТ.



К уборке присоединятся сотрудники Пригородного лесничества, Учебно-опытного Пригородного лесхоза и Лесопожарного центра.



Активисты молодежного экодвижения «Будет чисто» организуют интерактивную программу, а дайверы Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» проведут очистку дна водоема.



К этой акции также планируется приурочить федеральные акции «Зеленая Россия» и «Генеральная уборка страны», организатором которой выступает Общероссийское экологическое общественное движение «Зеленая Россия».

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