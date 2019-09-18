Эксперт о Казани в топе самых «заносчивых» городов РФ: «Нельзя говорить, что мы высокомерны»

(Казань, 18 сентября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Эксперт подверг критике исследование, согласно которому Казань признали третьим по «заносчивости» городом России. Жители столицы многонационального Татарстана не отличаются высокомерием, считает доцент кафедры педагогической психологии Института психологии и образования Казанского (Приволжского) федерального университета, кандидат психологических наук Рамиль Гарифуллин.

«Ни в коем случае нельзя говорить, что мы высокомерны, потому что у нас многонациональная республика: есть представители наций, где скромность является ценностью. Я знаю этнопсихологические особенности татарской нации и иных наций, которые у нас представлены, и едва ли мы высокомерны», — подчеркнул эксперт.

Отметим, что по итогам исследования маркетингового агентства Zoom Market высокомернее казанцев оказались только жители Воронежа и Санкт-Петербурга. Всего исследование провели в 25 городах, опросив 3 тыс. человек. Респондентов спрашивали, оценивают ли они социальный статус других людей, считают ли они себя лучше, легко ли воспринимают критику и признают ошибки, могут ли прислушаться к чужому мнению и признать превосходство другого человека.

Эксперт заметил, что исследование такого типа следует воспринимать критически: «Этот оригинальный параметр — высокомерие — выбрали, чтобы заинтересовать аудиторию, заставить людей обратить на себя внимание, в целях, далеких от науки», — сказал Рамиль Гарифуллин

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