Из Казани в октябре откроются новые регулярные авиарейсы в Санкт-Петербург

(Казань, 18 сентября, «Татар-информ»). Из Казани в октябре откроются регулярные авиарейсы в Санкт-Петербург. В осенне-зимний период полеты будут выполняться четыре раза в неделю, сообщает Миндортранс РТ.

Самолеты из Казани в Санкт-Петербург и в обратном направлении будут летать по понедельникам, четвергам, пятницам и воскресеньям. «Полеты будут осуществляться на Boeing 737-700 и Boeing 737-800», – уточняется в сообщении министерства.

Время вылета из Санкт-Петербурга назначено на 10.20 с прибытием в 12.30, из Казани – на 13.20 с прибытием в 15.30.

Зимнее расписание полетов будет действовать с 27 октября этого года по 28 марта 2020-го.

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