(Казань, 18 сентября, «Татар-информ»). На видео попал вылетевший на тротуар внедорожник в Казани. Видеоролик разместили очевидцы на страницах в соцсетях.

Авария произошла днем на перекрестке улиц Гагарина и Короленко.

«Сегодня в 16.09 напротив дома № 89 по улице Короленко произошло столкновениеавтомобилей "КИА" и "Мерседес". В результате аварии никто не пострадал», – рассказали ИА «Татар-информ» в городской Госавтоинспекции.

На кадрах видно, что на перекрестке стоит «Мерседес», у которого разбит капот и передний бампер. Чуть поодаль вылетевший на обочину золотистый внедорожник «КИА».

Остановить «корейца» смогли лишь забор и куча песка, оставленная рабочими на месте ремонта дороги.

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