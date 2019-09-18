В КГЭУ открылась первая в РФ лаборатория с австрийским оборудованием для диагностики электрокабелей

(Казань, 18 сентября, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). В КГЭУ состоялось открытие единственной лаборатории в России с австрийским оборудованием Baur для диагностики электрокабелей под землей. Мероприятие прошло в рамках Международной научно-технической конференции «Smart Energy Systems 2019», куда приехали делегаты из 11 стран.

«В апреле делегация университета посещала Австрию, Швейцарию, и там были проведены переговоры с руководством фирмы Baur. Это оборудование посвящено диагностике и контролю электрических сетей под землей. В основном на этом оборудовании будут работать и проходить обучение студенты института электроэнергетики», — сообщил заместитель председателя международного оргкомитета конференции Юрий Ваньков.

Во дворе Энергоуниверситета под землей проложены кабельные линии, и компания Baur поставила оборудование по поиску повреждений на этих самых электрических линиях. Университет создал лабораторию на основе этого комплекса, и на оборудовании австрийской компании студенты и сотрудники энергокомпаний Татарстана, которые будут использовать это оборудование, будут учиться искать место повреждения кабеля.

«Наша компания фокусируется на выпуске новейшего оборудования, в частности диагностики и испытаний новых энергетический кабелей. Это, действительно, первый университет в России, с которым мы начали такое сотрудничество. Конечно, мы ведем сотрудничество и с вузами Германии, но в России это первый университет. Это моя первая поездка в Россию, в Казань, я могу сказать, что это очень современный город. Я думаю, что решение сотрудничества с этим казанским университетом было наиболее правильным», — рассказал коммерческий директор австрийской компании BAUR GmbH Грегор Пудло.

Компания Baur передала оборудование университету бесплатно.

Лабораторию открыли в рамках международной конференции «Smart Energy Systems 2019», соорганизатором которой стал Санкт-Петербургский политехнический университет.

Конференция будет проходить с 18 по 20 сентября. В Международный научный комитет конференции вошли ученые из России, Австрии, Германии, Италии, Чехии, Словакии, Болгарии, Румынии, Белоруссии, Турции, Индии.

«Выбор площадки для проведения конференции — он не случаен, поскольку действительно Казанский энергетический университет является тем центром, где сфокусированы все последние разработки, которые относятся к генерации энергии, транспортировке и использованию. Я посмотрел программу конференции, и это эта программа охватывает очень широкий круг вопросов, как локальных, так и глобальных», — отметил член Правления Департамента машиностроения, энергетики, управления и транспорта университета Генуи (Италия) Пьетро Зунино.

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