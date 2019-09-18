(Казань, 18 сентября, «Татар-информ»). Татарстанцы вышли в федеральный этап конкурса «Лучший по профессии в индустрии туризма». Об этом сообщает пресс-служба конкурса.

В федеральный этап вышли 149 человек, представители 56 субъектов Российской Федерации, в том числе два участника из Республики Татарстан: Айрат Нурхаматов (в номинации «Лучший менеджер по въездному и внутреннему туризму») и Айгуль Салахова (в номинации «Лучший специалист службы эксплуатации номерного фонда (горничная)»).

В федеральном этапе участники продемонстрируют свои профессиональные знания и умения, выполняя тестовое и творческое задания, разработанные экспертами отрасли. Задания будут проводиться дистанционно.

Победители федерального этапа в каждой номинации станут обладателями 100 тысяч рублей, за вторые места будет вручено по 80 тысяч рублей, за третьи – по 60 тысяч рублей.

Конкурс проводится Федеральным агентством по туризму совместно с профильными органами исполнительной власти субъектов РФ и отраслевыми объединениями.



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