Аварийный мост в Зеленодольске отремонтируют за 652 млн рублей

(Казань, 18 сентября, «Татар-информ», Диана Авакян). Из бюджета РТ выделили 652,7 млн рублей на реконструкцию путепровода через железную дорогу в Зеленодольске. Объект расположен на улицах Озерная и Новостроительная, говорится на портале госзакупок.

«Окончание выполнения работ: 20.07.2021 года», — говорится в техзадании конкурса.

Жалобы на обветшалость моста поступали от жителей города неоднократно, начиная с 2015 года. В феврале 2018 года было принято решение о капитальном ремонте путепровода. Об этом говорится на сайте инженерного центра «Энергопрогресс», который проводил комплексное обследование строительных конструкций.

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