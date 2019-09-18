В Татарстане подтверждены льготы 22 тыс. предпенсионеров

(Казань, 18 сентября, «Татар-информ»). Пенсионный фонд РТ в 2019 году за полгода подтвердил права на льготы более чем 22 тыс. жителей республики. Об этом информирует пресс-служба ОПФР по РТ.

Сведения о данной категории граждан предоставлялись органам власти и ведомствам, которые оказывают льготы, или же направлялись самим предпенсионерам через личные кабинеты в ПФР РФ или МФЦ.

Больше всего сведений было подано работодателями, чтобы работающие люди предпенсионного возраста имели возможность воспользоваться правом на дополнительный оплачиваемый выходной и пройти диспансеризацию. Так, по запросам от работодателей Пенсионный фонд направил сведения в отношении 16 тыс. человек

Данный обмен информацией производится на основании соглашений, которые в настоящее время заключены с 46 тыс. работодателей.

Еще одна категорий запросов — от центров занятости населения, которые занимаются реализацией программ профпереобучения, повышения квалификации предпенсионеров. Данные о гражданах им необходимы в том числе для выплаты увеличенного пособия в период обучения или поиска предпенсионером работы.

«Напоминаем, что в случае если предпенсионер хочет самостоятельно получить подтверждающие сведения о праве на льготы, он может сделать это через личный кабинет на сайте ПФР либо в клиентских службах и управлениях Пенсионного фонда», — говорится в сообщении пресс-службы. Такой возможностью за первую половину 2019 года воспользовались в РТ 920 человек, а 460 сделали такой запрос через МФЦ.

Напомним, что льготы и меры поддержки гражданам предпенсионного возраста предоставляются с начала текущего года. Ранее правом на них обладали только пенсионеры.

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