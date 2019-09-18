Казанские учителя стали призерами Всероссийского туристского слета педагогов в Саратовской области

(Казань, 18 сентября, «Татар-информ»). Учителя Казани стали призерами Всероссийского туристского слета педагогов. В мероприятии приняли участие 350 учителей из 29 регионов России, сообщает Минобрнауки РТ.

«Татарстан представляли 12 педагогов, работающих в Доме детского и юношеского туризма и экскурсий «Простор» Ново-Савиновского района Казани», – отмечается в сообщении.

По итогам состязаний казанские учителя заняли два вторых места в личном туре «Дистанция – пешеходная – личная», а также второе место в командном зачете в этом же направлении. Кроме того, они завоевали третье место в командном зачете по виду «Ориентирование по выбору» и взяли «бронзу» за «Ночное ориентирование». Казанским учителям также вручили грамоту за лучшую организацию быта по направлению «Туристские навыки».

XXVI Всероссийский туристский слет педагогов прошел в Саратовской области на территории горнолыжного курорта «Хвалынь».

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