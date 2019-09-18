Матч «Рубина» с «Зенитом» в субботу начнется с минуты молчания в память об умершем футболисте

(Казань, 18 сентября, «Татар-информ»). Матч 10 тура чемпионата России по футболу между санкт-петербургским «Зенитом» и казанским «Рубином», который пройдет 21 сентября на «Зенит-Арене», начнется с минуты молчания в память о бывшем футболисте сине-голубых Фернандо Риксене.

Бывший полузащитник «Зенита», «Рейнджерс» и сборной Голландии Фернандо Риксен ушел из жизни сегодня в возрасте 43 лет. С 2013 года страдал боковым амиотрофическим склерозом (болезнью Лу Герига). Это неизлечимое заболевание центральной нервной системы, которое приводит к параличу и последующей атрофии мышц.

Воспитанник голландского футбола, на профессиональном уровне Риксен выступал за «Фортуну», «АЗ», «Глазго Рейнджерс» и «Зенит».

За три года в составе петербуржцев Фернандо провел 45 матчей, в которых отметился двумя мячами и двумя результативными передачами. Вместе с «Зенитом» он завоевал три трофея — Кубок чемпионов России, Кубок УЕФА и Суперкубок страны.

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